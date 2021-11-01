Месси может пропустить матч «ПСЖ» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов из-за повреждения
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Месси не тренировался в общей группе из-за мышечного дискомфорта. Окончательное решение об участии аргентинца в матче будет принято завтра.
Матч «Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 3 ноября. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/champions-league/20211101/1001707480/messi-seria-duda-leipzig.html
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