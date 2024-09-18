Мюллер побил рекорд Хави по количеству матчей за один клуб в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за один клуб в Лиге чемпионов.

17 сентября Мюллер сыграл в 1-м туре общего этапа турнира с загребским «Динамо» (9:2). Этот матч стал для 35-летнего футболиста 152 в ЛЧ за «Баварию». Мюллер побил рекорд Хави, который провел 151 игру за «Барселону» в этом турнире.

«Бавария» с 3 очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче 2 октября немецкая команда сыграет против «Астон Виллы».