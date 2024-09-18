Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Мюллер и Кейн снова вошли в историю

В этой игре все было понятно заранее. Когда «Бавария» забьет и сколько — вот и все ключевые вопросы перед встречей, которой предшествовало чествование Мюллера, как футболиста, сыгравшего больше всех матчей за мюнхенскую команду. Томасу вручили футболку с номером 710 (юбилейная отметка), а могли заготовить еще одну. Выйдя на замену, он стал рекордсменом турнира по числу игр за одну команду (152).

Ну а его партнеры в первом тайме устроили совместную акцию с ВАР. Тот отменил два гола из-за офсайдов, но помог засчитать еще один, а также назначить реализованный Кейном пенальти. Первый из трех (!) в исполнении оформившего покер англичанина. Харри догнал и перегнал Уэйна Руни и стал самым результативным англичанином в ЛЧ (33 мяча), а «Бавария» сделала тоже самое с «Реалом». Еще ни одна команда не исполняла 11-метровые шестьдесят раз.

Что до игры, то после травмы Нойера сменивший его Ульрайх пропустил дважды при двух ударах. Хотя, объективно, спасти в этих ситуациях было сложно. Получается, расслабились все. Ну и проснулись при счете 3:2 тоже все вместе. Правильнее даже сказать, что хорваты снова разбудили немецкого зверя, который уничтожил «Динамо». 9:2 — настоящее унижение. И первый случай такой результативности с 1990 года, когда «Реал» растерзал оборону «Тироля» (9:1).

Юбилей Мбаппе

К открытию еврокубкового сезона в строй вернулись два важных для «Реала» игрока — Тшуамени и Беллингем. И это были не лучшие новости для «Штутгарта» который установил немецкий рекорд по продолжительности паузы между двумя лигочемпионскими матчами. У швабов она составила 14 лет и 184 дня. Причем тогда они играли на «Камп Ноу», а теперь заглянули на арену второго испанского гранда — «Сантьяго Бернабеу»!

И никакого пиетета к хозяевам немцы не испытывали, регулярно нагружая работой Куртуа (4 удара за первые 15 минут). А после атаки Ундава и рикошета мяч опустился на перекладину. Даже с пенальти, которыми «Реал» регулярно награждают в Испании, у мадридцев не ладилось. ВАР помог арбитру отменить 11-метровый (первый случай с мадридцами в ЛЧ), но странно, что Рюдигер не получил предупреждения за симуляцию. Даже если какое-то легкое (не заслуживавшее свистка) касание и было, то оно не могло вызвать страдания, изображенные могучим немцем.

Первые таймы в этом сезоне — кошмар Мадрида. Всего один гол в семи матчах! Может, сразу начинать со вторых? Там то все более-менее нормально. А в данной игре сразу после перерыва Родриго вывел на пустые ворота Мбаппе. Бразилец стал соавтором юбилея, так как Килиан стал третьим после Бензема (92) и Анри (59) французом, забившим в ЛЧ полсотни мячей. После этого при обилии моментов, включая попадание Винисиуса Жуниора в перекладину, «Штутгарт» посчитали обреченным.

Только у немцев было свое мнение, и они отыгрались при угловом. От фиаско Мадрид спасли опыт и молодость. Для начала Модрич выдал образцовую подачу корнера, и Рюдигер исполнил то, что удается ему лучше симуляции в штрафной. А потом свое имя в историю вписал Эндрик. Юный бразилец мог пасовать Мбаппе или Винисиусу, но он взял и попал с дальней дистанции в нижний угол. В 18 лет и 58 дней, превзойдя рекорд мадридской легенды Рауля.

Наследник Дель Пьеро

«Ювентус» вернулся в Лигу чемпионов с новой командой, не работавшим прежде в этом турнире тренером Тиагу Моттой и самым молодым в истории туринцев средним возрастом стартового состава — 25 лет и 149 дней. Поэтому очень символично, что первый гол в новом формате чемпионской лиги забил получивший престижный десятый номер Кенан Йылдыз. Эффектно отправив мяч в верхний угол, турок стал автором самого юного гола «бьянконери» в главном еврокубке (19 лет и 136 дней) и забрал рекорд у Алессандро Дель Пьеро. Причем наследник и забил в стиле Алекса, и даже отпраздновал взятие в ворот в духе легенды — показав язык!

Бодро и даже солиднее начавший игру ПСВ оказался настолько ошарашен этим событием, что тут же схлопотал еще раз — после впечатляющего прорыва Нико Гонсалеса и удара в касание от Маккенни. Аргентинец не получил результативный балл из-за рикошета от защитника, но уже после перерыва забил первый гол после перехода в «Юве». Началась же атака с отбора другого новичка — Копмайнерса. После двух ничьих в серии А «Старая синьора» вновь забила три мяча. Единственным минус — первый в сезоне пропущенный гол.

41 год ожидания

«Астон Вилла» так давно не играла в главном еврокубке, что многие уже забыли, что в далеком 1982 году бирмингемцы поднимали над головой «ушастый» кубок за победу еще в дореформенном Кубке европейских чемпионов. И команде Унаи Эмери потребовалось время, чтобы сбить стартовый порыв соперника, а также приспособиться к искусственному газону в Берне. Как только это произошло, класс взял свое. А еще ошибка швейцарцев при подаче углового, потому что Тилеманс спокойно принял мяч в центре штрафной и отправил его в угол. В какой-то степени историческое событие, ведь на таком уровне «Вилла» не забивала 41 год!

Да и бельгиец не делал этого семь лет — с тех пор, как защищал цвета «Монако». А дальше гости вошли во вкус, тогда как оборона «Янг Бойз» продолжала чудить. Камара, находясь в собственной штрафной, вместо банального выноса отдал совершенно безумный пас к воротам, и Джейкоб Рэмси при поддержке Уоткинса отправил мяч в пустой угол. И это еще ВАР на последней минуте первого тайма отменил гол из-за контакта мяча с рукой. Это, впрочем, не спасло чемпионов Швейцарии от крупного поражения, которое в концовке дальним ударом оформил Онана. Теперь «Вилла» — третья после «Ференцвароша» и «Лестера» — команда, выигравшая с перевесом три мяча первый для себя матч группового турнира.

Вундеркинд и снайпер

Уже в момент объявления стартового состава стало известно о новом португальском рекорде — до Жеовани Кенды ни один представитель этой страны не играл в ЛЧ в столь юном возрасте (17 лет и 140 дней). И не факт, что его достижение продержится долго, так как в заявке «львов» есть два шестнадцатилетних таланта. За «Лилль», кстати, сыграл их ровесник.

Ну а солировал на поле Дьекереш, который свой двенадцатый в сезоне гол (с учетом сборной) забил вскоре после удаления получившего две желтых карточки Гомеса. Шведский снайпер послал мяч в сетку в восьмом матче подряд. Ему не удалось отличиться в Суперкубке Португалии, где Дьекереш, правда, сделал две голевых передачи. Ну и нельзя не поаплодировать защитнику Дебасту, который с тридцати с лишним метров так сильно выстрелил в «девятку», что вратарь «Лилля» даже толком не среагировал на происходящее.

Статистика дня

3-й раз форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз забивает гол, дебютируя в турнире в стартовом составе. До ЛЧ турок отличался в серии А и Кубке Италии.

5 мячей забил в Лиге чемпионов полузащитник «Ювентуса» Маккенни. Среди футболистов из США он уступает только миланцу Пулишичу (9).

5 команд («Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико» и «Милан») представлял Мората, забивая в ЛЧ. Больше — на один клуб — только у Ибрагимовича.

11 из двенадцати игравших во вторник команд включили в стартовый состав футболиста из Франции. Такого представительства не имела ни одна страна.

11 результативных передач на счету защитника «Ливерпуля» Александера-Арнольда, который среди англичан уступает только Эшли Коулу (12).

24-м аргентинцем, забившим в день дебюта в ЛЧ, стал вингер «Ювентуса» Гонсалес.

45 матчей потребовалось форварду «Баварии» Кейну, чтобы забить 30 мячей в ЛЧ. Это быстрее Месси (48 игр), но медленнее Холанна (25), ван Нистелроя (34) и Левандовски (36).

50-й матч в главном еврокубке провел защитник «Ливерпуля» ван Дейк.

200-м бельгийцем, забившим в ЛЧ, стал полузащитник «Астон Виллы» Тилеманс. Данной отметки достигли представители одиннадцати стран.