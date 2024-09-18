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Сегодня, 01:00

Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Покер Кейна помог «Баварии» разгромить загребское «Динамо» в Лиге чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил четыре гола в ворота «Динамо» Загреб (9:2).
Фото AFP
Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Мюллер и Кейн снова вошли в историю

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
9:2
Динамо З

В этой игре все было понятно заранее. Когда «Бавария» забьет и сколько — вот и все ключевые вопросы перед встречей, которой предшествовало чествование Мюллера, как футболиста, сыгравшего больше всех матчей за мюнхенскую команду. Томасу вручили футболку с номером 710 (юбилейная отметка), а могли заготовить еще одну. Выйдя на замену, он стал рекордсменом турнира по числу игр за одну команду (152).

&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo; (1:3). Вирджил ван Дейк (в&nbsp;центре) празднует гол. «Ливерпуль» безжалостно разобрался с «Миланом». Сейчас это команды разного уровня

Ну а его партнеры в первом тайме устроили совместную акцию с ВАР. Тот отменил два гола из-за офсайдов, но помог засчитать еще один, а также назначить реализованный Кейном пенальти. Первый из трех (!) в исполнении оформившего покер англичанина. Харри догнал и перегнал Уэйна Руни и стал самым результативным англичанином в ЛЧ (33 мяча), а «Бавария» сделала тоже самое с «Реалом». Еще ни одна команда не исполняла 11-метровые шестьдесят раз.

Что до игры, то после травмы Нойера сменивший его Ульрайх пропустил дважды при двух ударах. Хотя, объективно, спасти в этих ситуациях было сложно. Получается, расслабились все. Ну и проснулись при счете 3:2 тоже все вместе. Правильнее даже сказать, что хорваты снова разбудили немецкого зверя, который уничтожил «Динамо». 9:2 — настоящее унижение. И первый случай такой результативности с 1990 года, когда «Реал» растерзал оборону «Тироля» (9:1).

Юбилей Мбаппе

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Штутгарт

К открытию еврокубкового сезона в строй вернулись два важных для «Реала» игрока — Тшуамени и Беллингем. И это были не лучшие новости для «Штутгарта» который установил немецкий рекорд по продолжительности паузы между двумя лигочемпионскими матчами. У швабов она составила 14 лет и 184 дня. Причем тогда они играли на «Камп Ноу», а теперь заглянули на арену второго испанского гранда — «Сантьяго Бернабеу»!

И никакого пиетета к хозяевам немцы не испытывали, регулярно нагружая работой Куртуа (4 удара за первые 15 минут). А после атаки Ундава и рикошета мяч опустился на перекладину. Даже с пенальти, которыми «Реал» регулярно награждают в Испании, у мадридцев не ладилось. ВАР помог арбитру отменить 11-метровый (первый случай с мадридцами в ЛЧ), но странно, что Рюдигер не получил предупреждения за симуляцию. Даже если какое-то легкое (не заслуживавшее свистка) касание и было, то оно не могло вызвать страдания, изображенные могучим немцем.

Первые таймы в этом сезоне — кошмар Мадрида. Всего один гол в семи матчах! Может, сразу начинать со вторых? Там то все более-менее нормально. А в данной игре сразу после перерыва Родриго вывел на пустые ворота Мбаппе. Бразилец стал соавтором юбилея, так как Килиан стал третьим после Бензема (92) и Анри (59) французом, забившим в ЛЧ полсотни мячей. После этого при обилии моментов, включая попадание Винисиуса Жуниора в перекладину, «Штутгарт» посчитали обреченным.

Только у немцев было свое мнение, и они отыгрались при угловом. От фиаско Мадрид спасли опыт и молодость. Для начала Модрич выдал образцовую подачу корнера, и Рюдигер исполнил то, что удается ему лучше симуляции в штрафной. А потом свое имя в историю вписал Эндрик. Юный бразилец мог пасовать Мбаппе или Винисиусу, но он взял и попал с дальней дистанции в нижний угол. В 18 лет и 58 дней, превзойдя рекорд мадридской легенды Рауля.

Кенан Йылдыз. Йылдыз — самый молодой автор гола «Ювентуса» в ЛЧ. У турка отличный год

Наследник Дель Пьеро

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
ПСВ

«Ювентус» вернулся в Лигу чемпионов с новой командой, не работавшим прежде в этом турнире тренером Тиагу Моттой и самым молодым в истории туринцев средним возрастом стартового состава — 25 лет и 149 дней. Поэтому очень символично, что первый гол в новом формате чемпионской лиги забил получивший престижный десятый номер Кенан Йылдыз. Эффектно отправив мяч в верхний угол, турок стал автором самого юного гола «бьянконери» в главном еврокубке (19 лет и 136 дней) и забрал рекорд у Алессандро Дель Пьеро. Причем наследник и забил в стиле Алекса, и даже отпраздновал взятие в ворот в духе легенды — показав язык!

Бодро и даже солиднее начавший игру ПСВ оказался настолько ошарашен этим событием, что тут же схлопотал еще раз — после впечатляющего прорыва Нико Гонсалеса и удара в касание от Маккенни. Аргентинец не получил результативный балл из-за рикошета от защитника, но уже после перерыва забил первый гол после перехода в «Юве». Началась же атака с отбора другого новичка — Копмайнерса. После двух ничьих в серии А «Старая синьора» вновь забила три мяча. Единственным минус — первый в сезоне пропущенный гол.

41 год ожидания

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 19:45. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
0:3
Астон Вилла

«Астон Вилла» так давно не играла в главном еврокубке, что многие уже забыли, что в далеком 1982 году бирмингемцы поднимали над головой «ушастый» кубок за победу еще в дореформенном Кубке европейских чемпионов. И команде Унаи Эмери потребовалось время, чтобы сбить стартовый порыв соперника, а также приспособиться к искусственному газону в Берне. Как только это произошло, класс взял свое. А еще ошибка швейцарцев при подаче углового, потому что Тилеманс спокойно принял мяч в центре штрафной и отправил его в угол. В какой-то степени историческое событие, ведь на таком уровне «Вилла» не забивала 41 год!

Да и бельгиец не делал этого семь лет — с тех пор, как защищал цвета «Монако». А дальше гости вошли во вкус, тогда как оборона «Янг Бойз» продолжала чудить. Камара, находясь в собственной штрафной, вместо банального выноса отдал совершенно безумный пас к воротам, и Джейкоб Рэмси при поддержке Уоткинса отправил мяч в пустой угол. И это еще ВАР на последней минуте первого тайма отменил гол из-за контакта мяча с рукой. Это, впрочем, не спасло чемпионов Швейцарии от крупного поражения, которое в концовке дальним ударом оформил Онана. Теперь «Вилла» — третья после «Ференцвароша» и «Лестера» — команда, выигравшая с перевесом три мяча первый для себя матч группового турнира.

Вундеркинд и снайпер

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
2:0
Лилль

Уже в момент объявления стартового состава стало известно о новом португальском рекорде — до Жеовани Кенды ни один представитель этой страны не играл в ЛЧ в столь юном возрасте (17 лет и 140 дней). И не факт, что его достижение продержится долго, так как в заявке «львов» есть два шестнадцатилетних таланта. За «Лилль», кстати, сыграл их ровесник.

Ну а солировал на поле Дьекереш, который свой двенадцатый в сезоне гол (с учетом сборной) забил вскоре после удаления получившего две желтых карточки Гомеса. Шведский снайпер послал мяч в сетку в восьмом матче подряд. Ему не удалось отличиться в Суперкубке Португалии, где Дьекереш, правда, сделал две голевых передачи. Ну и нельзя не поаплодировать защитнику Дебасту, который с тридцати с лишним метров так сильно выстрелил в «девятку», что вратарь «Лилля» даже толком не среагировал на происходящее.

Статистика дня
3-й раз форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз забивает гол, дебютируя в турнире в стартовом составе. До ЛЧ турок отличался в серии А и Кубке Италии.
5 мячей забил в Лиге чемпионов полузащитник «Ювентуса» Маккенни. Среди футболистов из США он уступает только миланцу Пулишичу (9).
5 команд («Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико» и «Милан») представлял Мората, забивая в ЛЧ. Больше — на один клуб — только у Ибрагимовича.
11 из двенадцати игравших во вторник команд включили в стартовый состав футболиста из Франции. Такого представительства не имела ни одна страна.
11 результативных передач на счету защитника «Ливерпуля» Александера-Арнольда, который среди англичан уступает только Эшли Коулу (12).
24-м аргентинцем, забившим в день дебюта в ЛЧ, стал вингер «Ювентуса» Гонсалес.
45 матчей потребовалось форварду «Баварии» Кейну, чтобы забить 30 мячей в ЛЧ. Это быстрее Месси (48 игр), но медленнее Холанна (25), ван Нистелроя (34) и Левандовски (36).
50-й матч в главном еврокубке провел защитник «Ливерпуля» ван Дейк.
200-м бельгийцем, забившим в ЛЧ, стал полузащитник «Астон Виллы» Тилеманс. Данной отметки достигли представители одиннадцати стран.

Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Бавария
ФК Реал
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
Эндрик
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