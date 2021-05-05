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«Манчестер Сити» — девятый английский финалист Лиги чемпионов

01:35

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и вышел в финал Лиги чемпионов. «Горожане» стали девятым английским финалистом в истории турнира. Это является рекордом турнира (по шесть клубов из Германии и Италии выходили в финал).

Ранее в финале главного еврокубка играли «Арсенал», «Астон Вилла», «Челси», «Лидс», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм».

Как отмечает пресс-служба УЕФА, если брать в целом, то «Манчестер Сити» — это 42-й финалист Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры