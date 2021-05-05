Саутгейт объяснил, почему Рубена Диаша признали лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
01:47
Технический наблюдатель УЕФА Гарет Саутгейт отметил лидерские качества защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша, которого признали лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/
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