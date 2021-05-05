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Саутгейт объяснил, почему Рубена Диаша признали лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

01:47
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Технический наблюдатель УЕФА Гарет Саутгейт отметил лидерские качества защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша, которого признали лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры