Технический наблюдатель УЕФА Гарет Саутгейт отметил лидерские качества защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша, которого признали лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары», — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.