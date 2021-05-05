Верратти назвал удаление Ди Марии ключевым моментом матча с «Манчестер Сити»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что красная карточка стала решающим моментом встречи.

«Вплоть до красной карточки мы верили в успех. Мы создали много моментов. Мы играли намного лучше них, однако пропустили в первом же голевом эпизоде, так же как и в первом матче. Вот как бывает, когда играешь с сильнейшими командами», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.