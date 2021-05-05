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Верратти назвал удаление Ди Марии ключевым моментом матча с «Манчестер Сити»

01:27
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что красная карточка стала решающим моментом встречи.

«Вплоть до красной карточки мы верили в успех. Мы создали много моментов. Мы играли намного лучше них, однако пропустили в первом же голевом эпизоде, так же как и в первом матче. Вот как бывает, когда играешь с сильнейшими командами», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры