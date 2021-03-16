«Ман Сити» забивает 100 голов все пять сезонов под руководством Гвардьолы

«Манчестер Сити» забил два мяча менхенгладбахской «Боруссии» в начале первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. На 12-й минуте отличился Кевин де Брейне, на 18-й — Илкай Гюндоган.

На счету «Ман Сити» стало сто мячей в сезоне-2020/21.

Таким образом, «горожане» забивают не меньше ста голов все пять сезонов под руководством Гвардьолы.

Сезон-2016/17: 107 голов

Сезон-2017/18: 143 гола

Сезон-2018/19: 169 голов

Сезон-2019/20: 149 голов

Сезон-2020/21: 100 голов (сезон продолжается)