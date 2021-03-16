«Ман Сити» забивает 100 голов все пять сезонов под руководством Гвардьолы
16 марта 2021, 23:49
«Манчестер Сити» забил два мяча менхенгладбахской «Боруссии» в начале первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. На 12-й минуте отличился Кевин де Брейне, на 18-й — Илкай Гюндоган.
На счету «Ман Сити» стало сто мячей в сезоне-2020/21.
Таким образом, «горожане» забивают не меньше ста голов все пять сезонов под руководством Гвардьолы.
Сезон-2016/17: 107 голов
Сезон-2017/18: 143 гола
Сезон-2018/19: 169 голов
Сезон-2019/20: 149 голов
Сезон-2020/21: 100 голов (сезон продолжается)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...