Бензема забил 70-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил свой 70-й гол в Лиге чемпионов.

33-летний француз открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0, перерыв).

??7?0? Karim Benzema has now scored 70 goals in the Champions League — only four players in history have more...#UCL pic.twitter.com/U0N4ITx9vJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021

Бензема занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Выше него находятся Рауль (71), Роберт Левандовски (72), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).