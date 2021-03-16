Бензема забил 70-й гол в Лиге чемпионов
16 марта 2021, 23:58
Нападающий «Реала» Карим Бензема забил свой 70-й гол в Лиге чемпионов.
33-летний француз открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0, перерыв).
??7?0? Karim Benzema has now scored 70 goals in the Champions League — only four players in history have more...#UCL pic.twitter.com/U0N4ITx9vJ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021
Бензема занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Выше него находятся Рауль (71), Роберт Левандовски (72), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).
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