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Бензема забил 70-й гол в Лиге чемпионов

16 марта 2021, 23:58
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Нападающий «Реала» Карим Бензема забил свой 70-й гол в Лиге чемпионов.

33-летний француз открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0, перерыв).

Бензема занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Выше него находятся Рауль (71), Роберт Левандовски (72), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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