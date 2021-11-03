Нагельсманн назвал веселым матч «Баварии» с «Бенфикой»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Бенфикой» (5:2) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Это был веселый матч. Мы играли очень хорошо. В этом матче я в очередной раз заметил, что играть в присутствии болельщиков куда веселее. При этом, мы уже обсудили, что должны были по-другому действовать в защите в эпизодах с двумя голами «Бенфики». Мне очень понравилось, как сыграл Лерой Сане, он был невероятен, он создал много моментов, которые понравились фанатам», — приводит официальный сайт УЕФА слова Нагельсманна.
«Бавария» лидирует в группе Е с 12 очками в 4 матчах. «Бенфика» идет на третьей строчке с 4 очками в 4 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032696--bayern-vs-benfica/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю