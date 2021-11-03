Нагельсманн назвал веселым матч «Баварии» с «Бенфикой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Бенфикой» (5:2) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это был веселый матч. Мы играли очень хорошо. В этом матче я в очередной раз заметил, что играть в присутствии болельщиков куда веселее. При этом, мы уже обсудили, что должны были по-другому действовать в защите в эпизодах с двумя голами «Бенфики». Мне очень понравилось, как сыграл Лерой Сане, он был невероятен, он создал много моментов, которые понравились фанатам», — приводит официальный сайт УЕФА слова Нагельсманна.

«Бавария» лидирует в группе Е с 12 очками в 4 матчах. «Бенфика» идет на третьей строчке с 4 очками в 4 играх.