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«Лига чемпионов — отличная площадка для обучения». Лэмпард — перед игрой с «Севильей»

05:25
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед игрой Лиги чемпионов с «Севильей» отметил, что его команде есть еще над чем работать. Также он добавил, что важно в таких играх.

— Лига чемпионов — отличная площадка для обучения, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Мы играли против лучшей команды — «Баварии» (в прошлом сезоне). То противостояние стало отличным ориентиром для наших молодых игроков, и выход из группы после поражения в первой игре стал хорошим результатом.

Мы всегда стараемся улучшить свою игру, и эта неделя — не исключение. В премьер-лиге и Лиге чемпионов ничего никому не гарантировано. Нам надо работать над сыгранностью на поле и сохранять спокойствие. Концентрация, внимание и дисциплина очень важны в матчах с такими командами, как «Севилья».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029382--chelsea-vs-sevilla/

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