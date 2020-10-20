Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед игрой Лиги чемпионов с «Севильей» отметил, что его команде есть еще над чем работать. Также он добавил, что важно в таких играх.

— Лига чемпионов — отличная площадка для обучения, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Мы играли против лучшей команды — «Баварии» (в прошлом сезоне). То противостояние стало отличным ориентиром для наших молодых игроков, и выход из группы после поражения в первой игре стал хорошим результатом.

Мы всегда стараемся улучшить свою игру, и эта неделя — не исключение. В премьер-лиге и Лиге чемпионов ничего никому не гарантировано. Нам надо работать над сыгранностью на поле и сохранять спокойствие. Концентрация, внимание и дисциплина очень важны в матчах с такими командами, как «Севилья».