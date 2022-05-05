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Сегодня, 20:04

Пеле тепло поприветствовал Родригу после дубля в ворота «Манчестер Сити»

Пеле поздравил Родригу после матча «Реал» — «Манчестер Сити»
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Легенда мирового футбола Пеле поздравил нападающего «Реала» Родригу после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

«Я всегда знал, что наступит день, когда я поздравлю тебя, мой друг. Нет иного варианта для тех, кто усердно работает и любит свое дело. У тебя есть талант, и ты принесешь нам еще очень много радости, Родригу.

Поздравляю, «Реал»! Не могу дождаться финала», — написал Пеле в соцсети.

Родригу ответил на поздравления Пеле.

«Спасибо за эти слова, король! Я никогда не забуду ваши советы и буду всегда благодарен», — написал Родригу.

21-летний форвард, который вышел на замену в середине второго тайма, отметился дублем в ворота «Манчестер Сити». Голы Родригу позволили «Реалу» перевести матч в экстра-таймы.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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