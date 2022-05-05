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Сегодня, 19:05

Шмейхель раскритиковал игру «Реала» после матча с «Сити»: «Они не имеют права быть в финале»

Шмейхель считает, что «Реал» не заслужил выход в финал Лиги чемпионов
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал игру «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 д.в.).

«Их первый шанс был в моменте с первым голом. Второй шанс — со вторым голом. А третий гол был забит в результате третьего попадания в створ.

«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала она отставала на милю от «Манчестер Сити», — цитирует Шмейхеля As со ссылкой на CBS Sports.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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