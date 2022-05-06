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Грилиш удалил пост в поддержку «Реала», сделанный 8 лет назад

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джек Грилиш.
Фото AFP
Пост Джека Грилиша.
Фото Twitter
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в 2014 году написал в своем Twitter «Hala Madrid!» в поддержку «Реала». Как сообщает talkSPORT, после поражения от мадридской команды в Лиге чемпионов на этой неделе он удалил этот пост.

Пост Джека Грилиша. Фото Twitter
Пост Джека Грилиша.
Фото Twitter

В среду, 4 мая, «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Реалу» в дополнительное время. Английская команда забила первой, но затем пропустила на 90-й и 91-й минутах, а в дополнительное время Карим Бензема реализовал пенальти. В первой встрече команда Хосепа Гвардиолы дома выиграл со счетом 4:3, но по сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

После поражения от «Реала» в социальных сетях стали появляться публикации со скриншотами поста Грилиша, написанного 8 лет назад, поэтому игрок принял решение удалить его.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Джек Грилиш
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