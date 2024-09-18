Анчелотти — о голе Эндрика: «Он был уверен, что забьет, и он забил»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего команды Эндрика в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1).

18-летний футболист забил на 90+5-й минуте и стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ.

«Эндрик был смелым. Это был последний большой шанс в матче, и лучшим решением было воспользоваться им. Он был уверен, что забьет, и он забил!» — приводит слова Анчелотти УЕФА.