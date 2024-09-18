Слот: «В матче с «Миланом» «Ливерпуль» показал, насколько хорош с мячом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Миланом» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был отличный день, чтобы отпраздновать день рождения на таком стадионе, да еще и победить. Я бы не сказал этого после первых пяти минут игры, но все прошло очень хорошо. Мы показали, насколько хорошо способны работать с мячом. Нам нравится прессинговать и быть очень агрессивными, но мы также любим играть сзади и создавать моменты», — цитирует Слота УЕФА.

«Ливерпуль» с 3 очками занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. 2 октября команда сыграет с «Болоньей».