ИИ спрогнозировал победу «Зенита» в Лиге чемпионов в 2089 году
Нейросеть определила будущих обладателей Лиги чемпионов в период с 2024 по 2103 год.
По версии искусственного интеллекта (ИИ), в этом сезоне победителем станет «Барселона». В четвертьфинале команда сыграет с «ПСЖ». Матчи пройдут 10 и 16 апреля.
По данным Opta, шансы каталонцев на победу в финале оценены в 9 процентов.
По версии искусственного интеллекта (ИИ), в 2089 году победителем Лиги чемпионов станет «Зенит». В РПЛ команда на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка после 22 туров.
«Реал» будет выигрывать турнир с 2094-го по 2098 год.
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