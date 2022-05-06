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Робертсон: «Ливерпуль» уже играл с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, но тогда все пошло не по плану. Постараемся исправиться»

Защитник «Ливерпуля» Робертсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Конечно, мы понимали, что в финале нам предстоит встретиться с качественным соперником. То, как «Реал» вышел в финал — невероятно, нас ждет сложный матч. Мы уже играли с этим клубом в финале, но тогда все пошло не так, как нам хотелось. Мы постараемся исправиться в этот раз.
К тому же, «Реал» выбил нас из Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Несмотря на то, что у нас тогда были проблемы с составом, то поражение все еще неприятно. Перед финалом у нас еще много матчей, так что на «Реале» мы сфокусируемся ближе к самой игре. Нас ждет матч между двумя мощными клубами, я с нетерпением жду этого», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Робертсона.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/robertson-real-rematch-spurs-clash-and-big-saturday-night
Эндрю Робертсон
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