Робертсон: «Ливерпуль» уже играл с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, но тогда все пошло не по плану. Постараемся исправиться»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Конечно, мы понимали, что в финале нам предстоит встретиться с качественным соперником. То, как «Реал» вышел в финал — невероятно, нас ждет сложный матч. Мы уже играли с этим клубом в финале, но тогда все пошло не так, как нам хотелось. Мы постараемся исправиться в этот раз.

К тому же, «Реал» выбил нас из Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Несмотря на то, что у нас тогда были проблемы с составом, то поражение все еще неприятно. Перед финалом у нас еще много матчей, так что на «Реале» мы сфокусируемся ближе к самой игре. Нас ждет матч между двумя мощными клубами, я с нетерпением жду этого», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Робертсона.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).