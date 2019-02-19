Эрнесто Вальверде: "В прошлом году все называли "Рому" идеальным соперником для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высоко оценил качество игры "Лиона". С французской командой каталонцы встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это отличная команда, которая здорово провела групповой раунд, показала себя ярко в атаке, – цитирует АFP Вальверде. – Это будет сложный матч, большой вызов для нас. Мы должны показать превосходный уровень, чтобы добиться результата. Даже без дисквалифицированного Фекира это опасная команда.

В прошлом году все говорили, что "Рома" для нас идеальный соперник. Но мы вылетели. И чтобы не пережить такое разочарование вновь, нужно быть предельно сосредоточенными.