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Безумное видео игроков «Челси» из раздевалки после победы в Лиге чемпионов

03:20
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УЕФА в Twitter опубликовал видео из раздевалки «Челси» после победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

«Совершенно безумное видео из раздевалки «Челси», — говорится в сообщении.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры