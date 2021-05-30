Безумное видео игроков «Челси» из раздевалки после победы в Лиге чемпионов

УЕФА в Twitter опубликовал видео из раздевалки «Челси» после победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

«Совершенно безумное видео из раздевалки «Челси», — говорится в сообщении.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.