Безумное видео игроков «Челси» из раздевалки после победы в Лиге чемпионов
03:20
УЕФА в Twitter опубликовал видео из раздевалки «Челси» после победы в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).
«Совершенно безумное видео из раздевалки «Челси», — говорится в сообщении.
Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй! ??— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 29, 2021
? Совершенно безумное видео из раздевалки «Челси» ?#ЛигаЧемпионов | #финалЛЧ pic.twitter.com/9Qa7eSVwOo
«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.
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