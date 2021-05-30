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Эвра потроллил «Манчестер Сити» после поражения «горожан» в финале Лиги чемпионов

11:16
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра пошутил над поражением «Манчестер Сити» от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Француз выложил у себя в Twitter мем, на котором он и легендарный игрок «МЮ» Бобби Чарльтон рассматривают кубок Лиги чемпионов.

«Надо попросить сэра Бобби, чтобы он еще раз проверил, вдруг там все-таки есть надпись в честь «Манчестер Сити», — подписал публикацию Эвра.

Названия клубов, победивших в Лиге чемпионов, гравируют на кубке Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Вчера, 29 мая «горожане» впервые сыграли в финале турнира. «Манчестер Юнайтед» является трехкратным победителем Лиги чемпионов. Эвра выигрывал трофей в составе «красных дьяволов» в сезоне-2007/2008.

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