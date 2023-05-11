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Солигорский «Шахтер» сделал заявление после лишения золотых медалей в чемпионате Белоруссии

Ана Горшкова
Корреспондент
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ФК Шахтер (Солигорск).

Солигорский «Шахтер» опубликовал заявление после лишения золотых медалей в чемпионате Белоруссии за сезон-2022.

«Сообщаем, что в настоящее время решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтер», официально не направлены в адрес клуба. Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации.

После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», — говорится в заявлении клуба.

Причиной лишения клуба победы в сезоне-2022 стала организация договорных матчей в сезоне-2022 и финансовое стимулирование соперников по высшей лиге. Кроме того, с «Шахтера» сняты 30 очков в текущем чемпионате и 20 очков в сезоне-2024.

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев, работавший с командой с апреля по сентябрь 2022 года, шокирован решением лишить команду золотых медалей.

Источник: ФК Шахтер
Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
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