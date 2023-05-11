«Шахтер» из Солигорска из-за договорных матчей лишили золотых медалей в чемпионате Белоруссии за сезон-2022

Солигорский «Шахтер» лишен золотых медалей за сезон-2022, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Причиной этого решения стала организация договорных матчей в сезоне-2022 и финансовое стимулирование соперников по высшей лиге чемпионата Белоруссии. Кроме того, с «Шахтера» сняты 30 очков в текущем чемпионате и 20 очков в сезоне-2024.

«Энергетик-БГУ», занявший в том сезоне второе место, также лишен серебряных медалей. Таким образом, чемпионом Белоруссии в 2022 году признан БАТЭ.