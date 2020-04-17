«Слуцк» обыграл «Шахтер» Вернидуба и возглавил таблицу, экс-игрок «Амкара» не забил пенальти

«Слуцк» обыграл «Шахтер» в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии — 2:1. В составе победителей вышли два россиянина — Марат Бураев и Артем Сердюк. За солигорцев сыграли бывший защитник «Крыльев Советов» Сергей Политевич и экс-хавбек «Амкара» Сергей Баланович, а ворота защищал Александр Гутор (экс-«Оренбург»).

В начале второго тайма в составе «Шахтера» не реализовал пенальти еще один бывший футболист «Амкара» — Дарко Бодул.

«Слуцк» вышел в лидеры турнирной таблицы с 10 очками, «Шахтер» идет 12-м.

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5-й тур

«Шахтер» — «Слуцк» — 1:2 (0:2)

Голы: Козлов, 25 (0:1). Бала, 45 (0:2). Кендыш, 89 (1:2).

Нереализованный пенальти: Бодул, 53 (вратарь)

«Шахтер»: Гутор, Политевич, Бурко, Хадаркевич, Баланович (Подстрелов, 70), Кендыш, Сзоке, Диасамидзе (Лисакович, 46), Бодул, Вукманич, Иванович (Лулаку, 78).

«Слуцк»: Панкратов, Коанда, Анюкевич, Образов, Чеботаев, Бураев (Трубило, 40), Бала, Козлов, Семенов (Велько, 83), Тетеренко, Абдул Гафар (Сердюк, 66).

Предупреждения: Политевич, 30. Хадаркевич, 39. Образов, 43. Анюкевич, 62. Бала, 90+3. Панкратов, 90+5.

Удаление: Образов, 51.

Судья: Гораютин.

17 апреля. Солигорск. Стадион «Строитель».