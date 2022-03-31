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Сегодня, 21:11

Тарасова считает, что уровень российских турниров по фигурному катанию выше международных

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об уровне российских соревнований по фигурному катанию.

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее во Франции состоялся чемпионат мира, а российские фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.

Каори Сакамото празднует победу в&nbsp;произвольной программе ЧМ-2022 вместе с&nbsp;бельгийкой Луной Хендрикс (справа) и&nbsp;Алисой Лью (слева). Чемпионат мира. Без России было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Татьяна Тарасова
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