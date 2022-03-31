Тарасова считает, что уровень российских турниров по фигурному катанию выше международных

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об уровне российских соревнований по фигурному катанию.

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее во Франции состоялся чемпионат мира, а российские фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.