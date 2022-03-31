Медведева призналась, что не отдала бы своего ребенка в фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, отдала ли бы она своего ребенка в фигурное катание.

«Нет. Скорее это бег, плавание, что-то естественное для человека. Спорт — это классно! Занимайтесь, дети, спортом — будете здоровы!» — рассказала Медведева в интервью журналу Maxim.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim.

Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и чемпионка Европы (2016, 2017). Фигуристка также является обладательницей двух серебряных олимпийских медалей.