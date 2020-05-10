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«Я долго молчал, но это уже перебор!» Плющенко объяснил свои жесткие слова в адрес хореографа Тутберидзе

14:23
Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему он жестко высказался в адрес хореографа Этери Тутберидзе Алексея Железякова. До этого 15-летняя Александра Трусова перешла в группу Плющенко. Ранее ее тренировала Тутберидзе.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья», — написал Плющенко в stories Instagram.

«Алеша, молодец, садись, пять! — написал ранее Плющенко. — Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток! Тот случай, когда потерю никто не заметил. Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! — ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram

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