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В «Хрустальном» подтвердили возвращение Медведевой к Тутберидзе

11:58
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов подтвердил «СЭ», что фигуристка Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.

— Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны, — сказал Аксенов. (Дмитрий Кузнецов)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

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