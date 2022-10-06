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Фигурное катание

6 октября, 16:57

Участник шоу «Ледниковый период» Бероев рассказал о своем номере, посвященном СВО

Читать «СЭ» в
Егор Бероев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актер и участник шоу «Ледниковый период» Егор Бероев рассказал о своем номере, посвященном спецоперации на Украине.

Бероев выступает на шоу в паре с олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фигурному катанию Еленой Ильиных. Они исполнили номер под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. В рамках номера друг Бероева, находящийся в зоне СВО, читает стихи.

«Вы знаете, я думаю, что сейчас другая идея прийти не может. Начать сезон, обойдя тему происходящего на Украине, нельзя. У меня там мои друзья, это спецназ ВДВ, это наши ребята, воины, за которых я молюсь и переживаю. Я попросил своего друга, замкомандира роты, прочитать это стихотворение, записать его, адресуя своей жене. И он записал, все сделал хорошо. Мы смогли это вставить в песню Гагариной.
Я не считаю, что сейчас развлекательные передачи не нужны. Это то, что мы можем сделать для нашей страны. Мы не должны унывать, мы должны поднять дух. И внутри тоже. Мы, актеры и фигуристы, что можем сделать для победы? Поднять дух народа позитивом, радостью и уверенностью в том, что мы победим, верой в будущее нашей страны», — приводит РИА «Новости» слова актера.

Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начались в четверг, 6 октября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221006/figuristy-1822015727.html
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