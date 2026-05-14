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Авербух — о возможной работе Метелкиной и Берулава с Морозовым: «Там и Тутберидзе. Грузинская команда!»

Дарик Агаларов
корреспондент

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава рассматривают возможность тренировок у наставника Станислава Морозова.

Три источника «СЭ» считают, что в ближайшее время в это межсезонье фигуристы и тренер поработают вместе, однако гарантии перехода нет. Все зависит от результатов сотрудничества.

«Метелкина и Берулава до этого показали очень хорошие результаты. Безусловно, сезон для них успешный, но могли они быть еще выше, если бы катались более чисто. Также давайте не забывать, что их результаты происходят на фоне отсутствия сильнейших пар в мире — российских. Там ведь у них будет и Тутберидзе. Станислав работает с ней в тандеме. Там все близко. Грузинская команда!» — сказал Авербух «СЭ».

Морозов тренирует одну из лучших пар России — Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Он один из тренеров команды Этери Тутберидзе.

Метелкина и Берулава стали серебряными призерами Олимпиады-2026 в парном катании.

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