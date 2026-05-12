Лакерник: «Вопрос смены гражданства Муравьевой надо рассматривать отдельно»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что вопрос возможной смены спортивного гражданства фигуристкой Софьей Муравьевой надо рассматривать отдельно.

По информации «СЭ», фигуристка планировала выступать за Францию.

«Я лично не слышал об этом желании Софьи. Вопрос смены гражданства надо рассматривать отдельно. Она член сборной России, в нее вкладывались силы и средства. Нельзя просто так сказать: «Спасибо, я пошла куда хочу». Федерация другой страны должна просить ФФККР отпустить ее. А про какую страну речь, не понятно. Я не слышал такие просьбы», — цитирует Лакерника News.ru.

Ранее сообщалось, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России.