Трусова — о работе с Ришо: «Думала, что видела все стороны фигурного катания... До сегодняшнего дня»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от работы с французским хореографом Бенуа Ришо.

Специалист прибыл в Россию, чтобы поставить 21-летней спортсменке короткую программу. В своем Telegram-канале Трусова поделилась отрывком этого процесса.

«Я думала, что уже видела все стороны фигурного катания... До сегодняшнего дня», — написала фигуристка.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине и бронзовым призером чемпионата мира-2021. Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В августе 2025 года у спортсменки родился сын, а в январе она объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

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