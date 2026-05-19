«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на чемпионство в АПЛ
«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.
Форвард хозяев Эли Жуниор Крупи открыл счет на 39-й минуте игр. Нападающий гостей Эрлинг Холанн провел ответный мяч на 90+5-й минуте.
Поражение «Манчестер Сити» позволило «Арсеналу» досрочно стать чемпионом Англии. За один тур до конца сезона-2025/26 «канониры» возглавляют таблицу с 82 очками, опережая команду Хосепа Гвардиолы на 4 очка.
«Арсенал» выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-2003/04. «Манчестер Сити» закончит турнир АПЛ на втором месте — идущий третьим «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на 10 очков.
В понедельник, 18 мая, появилась информация о том, что Гвардиола оставит пост главного тренера «Ман Сити» после сезона-2025/26. Специалист возглавляет команду десять лет — с июля 2016 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|
2
|Ман. Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|
3
|МЮ
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|
4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|
5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|
6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|
7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|
8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|
10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|
11
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|
12
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|
13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|
14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|
16
|Нот. Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|
17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|
18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|
19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|
20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|- : -
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|- : -
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|16
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|32
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|34
|1
|9