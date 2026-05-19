«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на чемпионство в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.

Форвард хозяев Эли Жуниор Крупи открыл счет на 39-й минуте игр. Нападающий гостей Эрлинг Холанн провел ответный мяч на 90+5-й минуте.

Поражение «Манчестер Сити» позволило «Арсеналу» досрочно стать чемпионом Англии. За один тур до конца сезона-2025/26 «канониры» возглавляют таблицу с 82 очками, опережая команду Хосепа Гвардиолы на 4 очка.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-2003/04. «Манчестер Сити» закончит турнир АПЛ на втором месте — идущий третьим «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на 10 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур.

19 мая, 21:30. Виталити Стэдиум (Борнмут)

В понедельник, 18 мая, появилась информация о том, что Гвардиола оставит пост главного тренера «Ман Сити» после сезона-2025/26. Специалист возглавляет команду десять лет — с июля 2016 года.