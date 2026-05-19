19 мая, 23:25

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на чемпионство в АПЛ

Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.

Форвард хозяев Эли Жуниор Крупи открыл счет на 39-й минуте игр. Нападающий гостей Эрлинг Холанн провел ответный мяч на 90+5-й минуте.

Поражение «Манчестер Сити» позволило «Арсеналу» досрочно стать чемпионом Англии. За один тур до конца сезона-2025/26 «канониры» возглавляют таблицу с 82 очками, опережая команду Хосепа Гвардиолы на 4 очка.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-2003/04. «Манчестер Сити» закончит турнир АПЛ на втором месте — идущий третьим «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на 10 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур.
19 мая, 21:30. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
1:1
Манчестер Сити

В понедельник, 18 мая, появилась информация о том, что Гвардиола оставит пост главного тренера «Ман Сити» после сезона-2025/26. Специалист возглавляет команду десять лет — с июля 2016 года.

Энцо Мареска и&nbsp;Хосеп Гвардиола.Мареска придет на замену Гвардиоле в «Ман Сити». Справится ли экс-тренер «Челси» с такой ношей?
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 37 25 7 5 69-26 82
2
 Ман. Сити 37 23 9 5 76-33 78
3
 МЮ 37 19 11 7 66-50 68
4
 Астон Вилла 37 18 8 11 54-48 62
5
 Ливерпуль 37 17 8 12 62-52 59
6
 Борнмут 37 13 17 7 57-53 56
7
 Брайтон 37 14 11 12 52-43 53
8
 Челси 37 14 10 13 57-50 52
9
 Брентфорд 37 14 10 13 54-51 52
10
 Сандерленд 37 13 12 12 40-47 51
11
 Эвертон 37 13 10 14 47-49 49
12
 Ньюкасл 37 14 7 16 53-53 49
13
 Фулхэм 37 14 7 16 45-51 49
14
 Лидс 37 11 14 12 49-53 47
15
 Кр. Пэлас 37 11 12 14 40-49 45
16
 Нот. Форест 37 11 10 16 47-50 43
17
 Тоттенхэм 37 9 11 17 47-57 38
18
 Вест Хэм 37 9 9 19 43-65 36
19
 Бернли 37 4 9 24 37-74 21
20
 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26-67 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ - : -
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон - : -
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал - : -
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд - : -
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла - : -
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут - : -
24.05 18:00 Сандерленд – Челси - : -
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон - : -
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 16
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 32 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 34 1 9
Вся статистика

