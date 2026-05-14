Тарасова назвала возможное решение Метелкиной и Берулава работать с тренером Морозовым странным

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава рассматривает возможность тренировок у наставника Станислава Морозова.

Три источника «СЭ» считают, что в ближайшее время в это межсезонье фигуристы и тренер поработают вместе, однако гарантии перехода нет. Все зависит от результатов сотрудничества.

— Сезон был успешным, но они переходят к работе с другим тренером. Правильно понимаю? — сказала Тарасова.

— Звучит странно, я согласен.

— Да, странно. Буду узнавать. Впервые пока об этом узнаю.

Морозов тренирует одну из лучших пар России — Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Он один из тренеров команды Этери Тутберидзе.

Метелкина и Берулава стали серебряными призерами Олимпиады-2026 в парном катании.