Фигуристка Муравьева призналась, что готова на переезд из России ради карьеры

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о своем отношении к возможному переезду ради продолжения спортивной карьеры.

В выпуске шоу «Каток» 19-летняя спортсменка вспомнила период, когда перешла к тренеру Алексею Мишину и ради работы в новой группе переехала из Москвы в Санкт-Петербург. По словам Муравьевой, смена города не стала для нее серьезным испытанием.

Также спортсменку спросили, готова ли она снова пройти через подобный путь — с переездом, разлукой с семьей и, возможно, уже в другую страну. Муравьева подчеркнула, что ради карьеры готова к любым испытаниям.

«Я готова на все», — ответила фигуристка.

Ранее Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, так как планирует сменить спортивное гражданство. Отмечалось, что приоритетным вариантом развития карьеры для Муравьевой является переход в сборную Франции.

Спортсменка является серебряным призером чемпионата России 2024 года. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России.

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