Тренер Дзепки Моисеева прокомментировала нейтральный статус фигуристки

Тренер фигуристки Софии Дзепки Екатерина Моисеева прокомментировала присвоение спортсменке нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU).

22 июля ISU присвоил нейтральный статус 13 российским фигуристам.

«Эмоции в связи с допуском самые положительные. Мы рады, что наконец-то нас выпустили, что мы сможем побороться на международной арене. Будем надеяться, что с каждым годом все-таки будут побольше давать квот», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Также тренер надеется, что российские фигуристы смогут хорошо проявить себя на международной арене.

«С Софией в межсезонье поработали хорошо, все в штатном режиме, все программы готовы. Все в процессе отработки, накатывания», — сказала Моисеева.

ISU ранее официально допустил российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.