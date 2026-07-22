Стал известен состав российской команды на этап юниорского Гран-при в Китае
В основной состав российской команды для участия в этапе юниорского Гран-при в Китае вошли фигуристы Лев Лазарев, Елена Костылева и Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду).
В число запасных включены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова.
Соревнования пройдут 20-22 августа в городе Сиань.
30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе. Российские участники китайского этапа юниорского Гран-при тоже получили такой статус.
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