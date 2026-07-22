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Сегодня, 11:45

Стал известен состав российской команды на этап юниорского Гран-при в Китае

Павел Лопатко

В основной состав российской команды для участия в этапе юниорского Гран-при в Китае вошли фигуристы Лев Лазарев, Елена Костылева и Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду).

В число запасных включены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова.

Соревнования пройдут 20-22 августа в городе Сиань.

30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе. Российские участники китайского этапа юниорского Гран-при тоже получили такой статус.

Лев Лазарев и&nbsp;Елена Костылева.Юниоры-первооткрыватели. Российские фигуристы вернутся на международные соревнования уже в августе
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Фигурное катание
Елена Костылева
Лев Лазарев
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