Стал известен состав российской команды на этап юниорского Гран-при в Китае

В основной состав российской команды для участия в этапе юниорского Гран-при в Китае вошли фигуристы Лев Лазарев, Елена Костылева и Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду).

В число запасных включены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова.

Соревнования пройдут 20-22 августа в городе Сиань.

30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе. Российские участники китайского этапа юниорского Гран-при тоже получили такой статус.