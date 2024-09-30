Косторная сообщила, что из-за болезни пропустит несколько соревнований

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, в соцсетях рассказала о состоянии своего здоровья.

«Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — написала Косторная.

Кроме того, фигуристка добавила, что сейчас проходит реабилитацию под наблюдением врачей и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Косторная и Куница принимали участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 15-16 сентября.