Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:07

Косторная сообщила, что из-за болезни пропустит несколько соревнований

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, в соцсетях рассказала о состоянии своего здоровья.

«Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — написала Косторная.

Кроме того, фигуристка добавила, что сейчас проходит реабилитацию под наблюдением врачей и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Косторная и Куница принимали участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 15-16 сентября.

Фигурное катание
Алена Косторная
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости