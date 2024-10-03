В США хотят собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан. Фигуристка ответила на предложение
Американский журналист Дэйв Лис предложил собрать деньги для того, чтобы российская фигуристка Алена Косторная сменила спортивное гражданство. Так он отреагировал на новость о том, что 21-летняя атлетка вместе со своим партнером Георгием Куницей пропустит часть сезона, а также на слухи о предполагаемом переходе спортивной пары в сборную Азербайджана.
«Они с Куницей быстро прогрессируют, но все равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать. Надо вытащить ее оттуда», — сказал Лис в подкасте This and That.
Что за слухи про Азербайджан?
Одним из первых информацию о возможной смене спортивного гражданства Косторной запустил другой американский журналист — Нолан Карни. В эфире YouTube-шоу The Skating Lesson он заявил следующее:
«После контрольных прокатов Алена сказала, что их дуэт достиг важного этапа в своей карьере и им предстоит принять серьезное решение. Возможно, она намекала на что-то. Теперь она оказалась в больнице. Не исключено, что это решение связано с переездом в другую страну. Хотя у нас нет точных сведений, по слухам, Косторная планирует присоединиться к сборной Азербайджана. Если она останется в стороне от соревнований этой осенью, у нее будет время открепиться от ФФКР и получить гражданство другой страны», — отметил американец.
Что ответила Косторная?
О заболевании, упомянутом Карни, чуть ранее сообщила сама Косторная в своем Telegram-канале: «Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований», — заявила фигуристка.
Однако слухи про Азербайджан и она, и ее партнер (он же — супруг) Георгий Куница опровергли.
«Мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах окажемся, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — приводит слова фигуристки ТАСС.
Куница в свою очередь подчеркнул, что спортсменов ничто не связывает со страной, в сборную которой их отправляют американцы.
«Мы с Аленой очень любим Азербайджан, но с ним нас пока связывают только гранатовый сок и то, что мы знакомы с Вовой Литвинцевым», — приводит слова фигуриста Sport24.
Косторная — чемпионка Европы в одиночном катании. До 2020 года она работала с Этери Тутберидзе, после ушла к Евгению Плющенко, а затем снова вернулась в «Хрустальный». Позднее она начала заниматься под руководством Елены Буяновой, а в 2022 году ушла в парное катание, где ее партнером стал Георгий Куница. В 2023 году спортсмены поженились.
На дебютном чемпионате России в Челябинске дуэт занял итоговое девятое место. 15-16 сентября фигуристы принимали участие в контрольных прокатах сборной в Санкт-Петербурге.