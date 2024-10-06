Веселая неделя Косторной и Куницы: от капельницы к работе у Плющенко транзитом через Азербайджан

Самая активная пара страны продолжает удивлять.

Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, сражающиеся на Мемориале Панина-Коломенкина, — это прекрасно и очень напряженно, но сколько произошло за последние дни с Аленой Косторной и Георгием Куницей, уже не поддается осмыслению. Вроде бы по результатам это крепкие середняки России, но почти каждый день с ними что-нибудь происходит. К тому же, судя по наблюдениям, о паре снимают фильм.

Капельница и больница

25 сентября Алена выложила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена с капельницей. Внутривенные инъекции запрещены спортсменам — они приравниваются к допингу, но допускаются в случае стационарного лечения. Тем не менее в соцсетях поднялся вой, и спортсменка вскоре удалила фотографию. Но новости были неприятные — Алена болела, пара пропустит значительную часть сезона. Болела пневмонией и тренер Бетина Попова, так что на симуляцию и смену гражданства это не похоже.

Георгий Куница в соцсетях написал следующее:

— Дорогие друзья, не нарушая традиций ПОНЕДЕЛЬНИКА — немного грустных новостей. Как вы знаете, Алёна перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований.

НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ! Алена проходит реабилитацию и восстанавливает здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и выход на лед. Спасибо за вашу поддержку и веру в нас. Мы ждём момента, когда сможем встретиться с вами на соревнованиях и показать наши программы в полную силу. Ну а пока Алена будет восстанавливать здоровье, вы всегда можете насладиться нашим катанием в шоу (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. «СЭ»).

Впрочем, любой фигурист вам скажет, что обстоятельствами можно воспользоваться. Так что если вдруг мысли о декрете или поиске иностранной сборной головы Алены и Гоши посещали, то почему бы этим не воспользоваться?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сбор на смену гражданства

Тем более что из Америки уже спешит помощь. От блогера Дэйва Лиза. Он предлагает организовать сборы, чтобы вызволить фигуристов:

— Она (Алена. - Прим. «СЭ») недостаточно хорошо выступает в парах, поэтому, если она собирается перейти в другую страну, это нужно сделать сейчас. Они с Куницей быстро прогрессируют, но все равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать.

Возможно, ей потребуется лечение, и мы тоже можем собрать средства, потому что нужно, чтобы она выступала в лучшей форме. Я не хочу, чтобы она выглядела так, как на этапе Гран-при в Канаде в 2021 году. Я хочу, чтобы это было как на финале Гран-при в Турине-2019. Мы сделаем все, что нужно. Нам надо вытащить ее оттуда, чтобы она участвовала в соревнованиях. Это пойдет ей на пользу, она почувствует себя лучше, — сказал Лиз в своем подкасте.

Сами Косторная и Куница информацию опровергли. Алена в разговоре с ТАСС рассказала, что смена флага не рассматривается:

— Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы — спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем, — сказала Косторная.

Но сколько уже таких опровержений мы слышали... Да и мемы уже появились.

Фильм о паре и работа в школе Плющенко

И почти сразу же грянули новости — Куница и Косторная, которые на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге выводили юные московские пары, стали тренерами «Ангелов Плющенко».

— К нашеи? тренерскои? команде в Москве присоединилась прекрасная пара спортсменов — Алена Косторная и Георгии? Куница! Набор в их группы уже открыт, — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

Косторная и Куница будут работать со взрослыми любителями и с юношескими разрядами- нормальная работа для действующих фигуристов.

Но самое интересное, что в Ледовом дворце в Петербурге пара появилась в сопровождении съемочной группы... «VK Видео». Она снимала перемещения фигуристов и даже их разговоры на улице. Кажется, об Алене и ее возвращении готовится фильм — будет что-то интересное.