Навка прокомментировала возвращение Косторной к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, бывшая российская фигуристка Татьяна Навка отреагировала на возвращение фигуристки Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе из команды Евгения Плющенко.

«Как я могу судить о правильности решения человека, с которым я никак не общаюсь? Могу только оценивать со стороны, — цитирует Навку metaratings.ru. — Вероятно, на это решение были свои причины. Уходя из группы Этери Георгиевны, Косторная была чемпионкой. Это о многом говорит.

Мне кажется, что обсуждение переходов — полная глупость. Есть переходы, которые влекут за собой победы и чемпионство. А есть множество других переходов, которые ни к чему не привели. Под одну гребенку все подводить... Каждая ситуация разная, их невозможно сравнивать".

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Косторная покидает его команду и возвращается к Тутберидзе.

В финале Кубка России Косторная показала две новые программы, но заняла шестое место и не отобралась на чемпионат мира.

Косторная попала с состав сборной России на ЧМ в Швеции только в качестве запасной. Основными на ЧМ будут Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.