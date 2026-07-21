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21 июля, 17:58

Аделия Петросян успешно окончила первый курс ГИТИСа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян успешно завершила первый курс Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Аделия в прошлом году поступила на заочное отделение в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в этом году успешно закончила первый курс», — сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

20 июля Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, подчеркнув, что не собирается завершать спортивную карьеру.

19-летняя фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в женском одиночном катании. Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при страны.

Аделия Петросян объявила об&nbsp;уходе из&nbsp;группы Этери Тутберидзе.«Ценю все, что было для меня сделано». Фигуристка Петросян объявила об уходе от Тутберидзе

Источник: ТАСС
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Аделия Петросян
Фигурное катание
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