Аделия Петросян успешно окончила первый курс ГИТИСа

Фигуристка Аделия Петросян успешно завершила первый курс Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Аделия в прошлом году поступила на заочное отделение в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в этом году успешно закончила первый курс», — сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

20 июля Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, подчеркнув, что не собирается завершать спортивную карьеру.

19-летняя фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх 2026 года в женском одиночном катании. Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при страны.