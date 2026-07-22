Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян.

«Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу... Не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами», — цитирует РИА «Новости» Навку.

В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Сообщалось, что фигуристка не планирует завершать карьеру и рассматривает кандидатуры нескольких тренеров для продолжения выступлений.

В феврале Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии. 19-летняя фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при России.