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Фигурное катание

22 июля, 16:40

Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян

Руслан Минаев

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян.

«Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу... Не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами», — цитирует РИА «Новости» Навку.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Аделия Петросян.Петросян надоело у Тутберидзе. Она имеет право на самореализацию в другом штабе и в другом деле

В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Сообщалось, что фигуристка не планирует завершать карьеру и рассматривает кандидатуры нескольких тренеров для продолжения выступлений.

В феврале Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии. 19-летняя фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при России.

Источник: РИА Новости Спорт
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Аделия Петросян
Татьяна Навка
Фигурное катание
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