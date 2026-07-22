Петросян после ухода из команды Тутберидзе: «Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично»

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос по поводу решения о прекращении работы с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», — написала 19-летняя Петросян в своем Telegram-канале.

Так фигуристка ответила на реплику одной из подписчиц о том, что она якобы прекратила сотрудничество с командой Тутберидзе «по телефону».

Об уходе Петросян стало известно 20 июля. она является трехкратной победительницей чемпионата России и финала Гран-при России. На Олимпийских играх 2026 года в Италии спортсменка заняла шестое место в женском одиночном катании.