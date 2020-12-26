Папа Щербаковой заявил, что у дочери характер из космоса

Папа Анны Щербаковой Станислав Щербаков отметил, что у дочери железный характер.

16-летняя фигуристка стала чемпионкой России, набрав 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. Спортсменка могла сняться с соревнований из-за болезни.

«Я верил в то, что она себя знает лучше, чем мы, — отметил Станислав в эфире «Первого канала». — Со стороны поверить в то, что она сможет, было невозможно. Она была непреклонна, и мы ей доверились в этом смысле. Все вокруг плачут, а она смеется. Железный характер! Узнаю свою дочь все больше и больше. Откуда у нее такой характер? Может, из космоса откуда-то. Сам не знаю, версий нет».