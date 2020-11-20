Российские фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова после выступления в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве рассказали про тренировки с Евгением Плющенко.

Косторная показала лучший результат в короткой программе, набрав 78,84 балла. Трусова стала третьей.

— Алена и Саша, как вам тренируется с Евгением Плющенко?

Косторная: Мне очень нравится тренироваться с Евгением Викторовичем. Я уже говорила, что это абсолютно другой подход к тренировкам, чем был у меня раньше, более спокойный. Мне очень нравится.

Трусова: Мне тоже очень нравится работать с Евгением Викторовичем и со всей его командой, также с Дмитрием Сергеевичем и Сергеем Андреевичем. У нас очень дружная команда, все дети тоже. В своей группе я самая старшая. Они мне кажутся настолько маленькими еще, очень интересно.

— Как родилась идея программы?

Косторная: Идея родилась не просто так, потому что у меня была попытка кататься под Билли Айлиш. Я очень хотела оставить сам образ именно этого произведения. Взять ту же песню Lovely и переставить программу было бы очень странно, поэтому мы решили взять немного другую. Но она даже немного больше раскрывает меня. До этого мне очень нравился сам голос, в целом тематика. Поэтому решили взять что-то другое, но тема та же. (Дмитрий Кузнецов)