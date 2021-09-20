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Щербакова, Косторная и Хромых выступят на турнире в Будапеште

14:50
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На сайте Федерации фигурного катания Венгрии опубликован список фигуристов, которые будут участвовать в турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy.

Команду России представят Анна Щербакова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин. В парном катании будут выступать Карина Акопова — Никита Рахманин. Пары Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный представят Россию в танцах на льду.

Турнир пройдет с 14 по 17 октября в Будапеште.

Дополнительная информация:

http://hunskate.hu/events/budapest-trophy-2021

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Виктория Кравченко все материалы автора

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