Щербакова, Косторная и Хромых выступят на турнире в Будапеште
14:50
На сайте Федерации фигурного катания Венгрии опубликован список фигуристов, которые будут участвовать в турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy.
Команду России представят Анна Щербакова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин. В парном катании будут выступать Карина Акопова — Никита Рахманин. Пары Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный представят Россию в танцах на льду.
Турнир пройдет с 14 по 17 октября в Будапеште.
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