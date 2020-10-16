Глейхенгауз пришел на «Ледниковый период», где пообщался с Загитовой и Тарасовой

Хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посетил съемки «Ледникового периода», проходящие в Москве. Специалист пришел около шести вечера, общался с ведущей проекта и своей подопечной Алиной Загитовой рядом с бортиком катка, а затем тепло поприветствовал Татьяну Тарасову, одну из судей шоу.

Это первое появление тренеров Загитовой на проекте за пять недель съемок.

Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS 1DХ Mark II

Алина Загитова не выступала в спортивном фигурном катании с декабря 2019 года. Она заявлена на совместное шоу команд Тутберидзе и Нины Мозер «Влюбленные в фигурное катание». (Дарья Исаева, Дмитрий Кузнецов)