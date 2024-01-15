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Сегодня, 15:30

Стали известны подробности перехода Мозалева к Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российский фигурист Андрей Мозалев попросился в группу Этери Тутберидзе после чемпионата России, прошедшего в Челябинске (на нем участник Олимпиады занял 11-е место).

Предыдущий тренер Мозалева Кирилл Давыденко не стал мешать переходу, однако источник «СЭ» утверждает, что он не захотел включать уходящего спортсмена в состав участников чемпионата России по прыжкам и отказался отправлять заявку в федерацию.

Эмоцию Тутберидзе источник охарактеризовал как «удивление», она взяла время на раздумия и затем согласилась. Единственным одиночником Тутберидзе на прошедшем чемпионате России был Даниил Самсонов, он стал пятым.

Во вторник Тутберидзе и Мозалев впервые встретятся на катке и уладят формальности. Руководство федерации переход согласовало.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
Этери Тутберидзе
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Фигурист Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе

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