Федерация фигурного катания на коньках Москвы утвердила возвращение Трусовой к Тутберидзе

Федерация фигурного катания на коньках Москвы официально утвердила переход бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70», к Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

«Трусова написала заявление, договор с Плющенко закончился, ее перевели в «Самбо-70», в «Хрустальный», — сообщил вице-президент организации, серебряный призер Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду Олег Овсянников.

Также Овсянников напомнил, что процедуры по переходу чемпионки Европы Алены Косторной из «Ангелов Плющенко» в «Хрустальный» не потребовалось: «Она числилась за «Хрустальным», ее не переводили».

Спортсменки, которые ранее тренировалась у Тутберидзе, в начале прошлого сезона начали сотрудничество с Плющенко, однако в олимпийский сезон приняли решение вернуться на лед «Хрустального».