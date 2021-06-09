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Ксения Столбова помогает готовиться к Олимпиаде парам группы Москвиной и Минчука

16:30
Ксения Столбова. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Ксения Столбова. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова задействована в качестве тренера в подготовке фигуристов группы Тамары Москвиной и Артура Минчука на сборах в Сочи, информирует ТАСС.

Пары группы Москвиной, в числе которых чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, проводят трехнедельный подготовительный сбор на базе «Юг Спорт».

Ксения Столбова выступала в парном катании вместе с Федором Климовым. Пара завоевала титул олимпийских чемпионов в командном турнире на Играх в Сочи, а также стала серебряным призером Олимпиады-2014 в парном катании. Столбова является трехкратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионатов мира и Европы.

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